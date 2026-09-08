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România, pe primul loc în UE la numărul de elevi per profesor în școala primară
Profesori
În 2024, unui profesor îi reveneau, în medie, 18,2 elevi, în timp ce media la nivelul UE era de 13,3 elevi, potrivit celor mai recente date Eurostat.
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