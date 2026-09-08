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Economie· 1 min citire
Dacia mută producția modelului Spring în Europa
Dacia Spring, noua versiune FOTO: Dacia
Publicat8 sept. 2026, 10:19
Actualizat8 sept. 2026, 11:56
Noua versiune a popularului model electric va fi mai mare, mai robustă și produsă în Slovenia, cu livrări programate pentru începutul anului 2027.
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