Scene dramatice într-un sat din Vaslui: un bărbat s-a prăbușit mortal în timp ce privea un incendiu devastator

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:22

O zi marcată de tragedii într-o localitate din județul Vaslui. O familie de pensionari a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce un incendiu puternic le-a distrus gospodăria, iar vecinii lor se pregătesc acum de înmormântare, după moartea neașteptată a unui bărbat.

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