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Scene dramatice într-un sat din Vaslui: un bărbat s-a prăbușit mortal în timp ce privea un incendiu devastator

incendiu

incendiu

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 08:22

O zi marcată de tragedii într-o localitate din județul Vaslui. O familie de pensionari a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce un incendiu puternic le-a distrus gospodăria, iar vecinii lor se pregătesc acum de înmormântare, după moartea neașteptată a unui bărbat.

Alarma la 112 a fost dată în cursul după-amiezii, din satul Racova, unde flăcările au cuprins rapid o locuință. „La sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la o locuință, cu propagare la o locuință aflată în imediata apropiere.”

Din cauza intensității focului, localnicii nu au reușit să intervină pentru a limita dezastrul. Temperaturile ridicate, de aproape 30 de grade Celsius, au favorizat extinderea incendiului, iar în scurt timp locuința a fost distrusă aproape în totalitate.

Flăcările s-au propagat și către o gospodărie învecinată, însă acolo pagubele au fost reduse. Proprietarul, un bărbat în vârstă de 57 de ani, a observat incendiul de la distanță și s-a îndreptat în grabă spre casă. Cu puțin înainte de a ajunge la locuință, acesta s-a prăbușit brusc.

Moartea sa a șocat întreaga comunitate, care încearcă acum să sprijine familia afectată de incendiu. Reprezentanții autorităților locale au anunțat că vor oferi ajutor persoanelor rămase fără adăpost.

În paralel, polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii incendiului și toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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