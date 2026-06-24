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Social· 1 min citire
Scene dramatice într-un sat din Vaslui: un bărbat s-a prăbușit mortal în timp ce privea un incendiu devastator
incendiu
O zi marcată de tragedii într-o localitate din județul Vaslui. O familie de pensionari a rămas fără acoperiș deasupra capului după ce un incendiu puternic le-a distrus gospodăria, iar vecinii lor se pregătesc acum de înmormântare, după moartea neașteptată a unui bărbat.
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