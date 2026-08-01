Au închis centralele pe cărbune, acum spun că au nevoie de ele. Cum se pasează vina în plină criză energetică

Ilie Bolojan regretă închiderea centralelor pe cărbune, deși în primăvară se lăuda că a bătut palma cu UE pentru acest lucru. Acum suntem în stare de alertă energetică și interimarul cere redeschiderea capacităților, după ce a pasat vina către ministere și autoritățile locale. Culmea, în plină criză, cu o singură unitate la Cernavodă, unul dintre cele trei grupuri ale Complexului Energetic Oltenia a fost oprit azi-noapte.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre criza energetica