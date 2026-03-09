Scumpirile schimbă coșul de cumpărături în Postul Paștelui: românii cumpără tot mai puțin

Sursă: realitatea.net

Postul Paștelui vine cu schimbări majore în coșul de cumpărături din cauza scumpirilor. În piețe, producătorii spun că se vede clar lipsa banilor. Vânzările au scăzut drastic, iar puterea de cumpărare a românilor este tot mai mică. Pentru mulți comercianți, această perioadă vine peste un an deja dificil.

În halele de lactate din piețe, mesele sunt pline, dar clienții puțini. Producătorii locali spun că oamenii cumpără tot mai puțin, iar vânzările le-au scăzut cu mai bine de zece procente.

„Merge foarte, foarte prost. Nu sunt bani, e o perioadă proastă, nu merg vânzările. Noi ce aducem? Produse tot așa: caș, brânză sărată, frământată din astea. Față de alți ani, la nici o jumătate, la un sfert din producție se vinde. Se vinde foarte, foarte prost. Doar bătrânii ce mai vin prin piață”, spune Cristinel Bîrliba – producător local, județul Iași.

„Lumea nu prea are bani. Nici marfă multă nu este, dar nici vânzări nu prea are. O să fie ceva catastrofal”, a declarat Vasile Marciuc – producător local, județul Botoșani.

Unii încearcă să aducă produse variate, în speranța că vor atrage mai mulți clienți.

„Cărnurile noastre autorizate, brânzeturile, laptele, am adus și o sticlă de vin ca să vindem tuturor care vor să iasă din perioada antepost. Iar acum mai slăbuț. Azi vânzările au scăzut față de anul trecut, cu ani în urmă, chiar au scăzut vânzările, dar se vede peste tot datorită și cheltuielilor mari care sunt, crizei globale care este și cele din țară chiar. Sunt modificări foarte multe, oamenii se cam tem”, a afirmat și Andrei Croitoru – producător local, județul Iași.

Chiar și așa, sunt cumpărători care aleg să susțină producătorii locali și apreciază calitatea produselor autohtone.

„Trebuie să ajutăm în primul rând țăranul român care muncește și se chinuie și are grijă de animale, și nu statul care, sincer să fiu, nu-i chiar la stat, pentru că toate sunt făcute cu prafuri, cu pulberi, cu toate chestiile”, spune un client.

„Am mai cumpărat și sunt foarte bune”, a arătat un altul.

Producătorii spun că nu au majorat prețurile de ani de zile, dar lipsa banilor se simte tot mai clar. Pentru mulți, Postul Paștelui aduce nu doar schimbări în alimentație, ci și un nou test pentru bugetul familiei.