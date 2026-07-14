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Tot mai mulți români se mută de la oraș la sat pentru o viață mai ieftină, mai liniștită și mai aproape de natură

Realitatea de Vaslui
Scris deRealitatea de Vaslui
Publicat14 iul. 2026, 10:32
Actualizat14 iul. 2026, 10:39
SursăRealitatea PLUS

Tot mai mulți români aleg să lase în urmă agitația orașului și să își construiască o viață la sat. Pentru ei, liniștea, apropierea de natură și un ritm de viață mai echilibrat au devenit mai importante decât confortul urban. Oamenii spun și că traiul la țară este mai puțin costisitor, în condițiile în care viața la oraș devine tot mai scumpă, conform Realitatea PLUS.

Viața la sat, tot mai atractivă pentru familiile din oraș

Pentru cei care fac această alegere, mutarea la sat înseamnă mai mult timp petrecut alături de familie, hrană produsă în propria gospodărie și o viață mai apropiată de natură. Unele familii vin din București împreună cu copiii și spun că mutarea la țară se află deja pe lista lor de dorințe.

Liniștea, spațiul și posibilitatea de a trăi într-un mediu mai puțin agitat sunt principalele motive pentru care oamenii se gândesc să renunțe la oraș. Pentru ei, viața la sat este cu totul diferită și le oferă mai mult echilibru.

Cei crescuți la țară nu ar renunța la gospodărie

Pentru românii care au trăit dintotdeauna la sat, mutarea la oraș nici nu intră în discuție. Aceștia spun că în gospodărie au spațiu, libertate și tot ce le trebuie pentru un trai decent, motiv pentru care nu și-ar schimba niciodată casa pentru un apartament la bloc.

Locuitorii din mediul rural apreciază și independența pe care le-o oferă gospodăria. Faptul că își pot asigura singuri o mare parte dintre cele necesare traiului de zi cu zi îi ajută să cheltuiască mai puțini bani.

Tot mai multe familii aleg astfel un stil de viață în care tradiția se îmbină cu nevoile prezentului. Pentru mulți români, satul devine din nou locul în care merită să își construiască viitorul.

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