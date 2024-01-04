Tragedie în comuna Fălciu: Bătaie într-un bar soldată cu crimă

Un conflict spontan între doi consăteni a sfârșit într-o tragedie.
Un conflict spontan între doi consăteni a sfârșit într-o tragedie.
Comuna Fălciu a fost zguduită joi seară de o tragedie șocantă, după ce o bătaie izbucnită între doi consăteni într-un bar s-a transformat într-un caz de crimă. Incidentul tragic s-a petrecut în localitatea Fălciu, iar victima, Adrian Bălan, în vârstă de 37 de ani, a fost ucisă în bătaie de către un alt localnic, Valentin Tudorache, în vârstă de 40 de ani, scrie bdbnews.ro .
Conflictul spontan a izbucnit în timp ce cei doi consumau băuturi într-un bar aparținând consilierului local Marian Guzgan. Martorii evenimentului susțin că disputa a pornit de la “niște vorbe”, iar atmosfera tensionată s-a transformat rapid într-o confruntare violentă.
Valentin Tudorache a fost identificat ca fiind agresorul, l-a atacat brutal pe Adrian Bălan cu o violență de neimaginat. Martorii au relatat că agresorul s-a năpustit asupra victimei, lovind-o în mod repetat până când aceasta nu s-a mai mișcat. Chiar dacă la fața locului s-a intervenit rapid prin apelul la numărul de urgență 112, echipajele de intervenție au constatat că Adrian Bălan era deja decedat în momentul sosirii lor.
Criminaliștii au ajuns la fața locului pentru a investiga circumstanțele crimei. Barul în care s-a produs tragedia este deținut de consilierul local Marian Guzgan, care a declarat că nimeni nu s-ar fi așteptat la o astfel de întorsătură tragică. El a subliniat că localul său a fost întotdeauna un loc frecventat pașnic, unde oamenii veneau pentru a-și face cumpărăturile de zi cu zi și pentru a socializa.
Sursa: Realitatea de Vaslui