Tragedie pe E85, „Drumul Morții”: un bărbat și-a pierdut viața într-un accident cu șase persoane implicate

Tragedie pe E85, „Drumul Morții”

Un nou accident grav s-a produs marți pe drumul european E85, cunoscut drept „Drumul Morții”, soldat cu decesul unui bărbat în vârstă de 41 de ani.

Tragedia a avut loc în satul Traian, comuna Săbăoani, județul Neamț, și a implicat două autoturisme în care se aflau, în total, șase persoane, dintre care doi copii.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț, impactul a fost unul violent, iar echipajele de intervenție au fost alertate imediat. La fața locului au fost mobilizați pompieri militari din Roman, autospeciale de descarcerare și prim ajutor, precum și patru ambulanțe.

În urma accidentului, o femeie de 37 de ani și doi copii, în vârstă de 3 și 9 ani, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Aceștia au fost preluați de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță și transportați la spital.

Alte două victime, o femeie de 47 de ani și un bărbat de 51 de ani, care au suferit traumatisme la nivelul toracelui și al membrelor superioare, au fost transportate de ambulanțe la Unitatea de Primiri Urgențe Roman.

Până la sosirea forțelor de intervenție, patru dintre persoanele implicate reușiseră să iasă singure din autoturisme, iar unul dintre copii a fost scos de participanți la trafic care au intervenit imediat după producerea accidentului.

Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de polițiști, care au deschis o anchetă în acest caz.