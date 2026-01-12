Trump spune că Iranul vrea să negocieze, pe fondul represiunii sângeroase: peste 540 de morți în proteste

Trump spune că Iranul vrea să negocieze

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că Iranul ar fi interesat să deschidă negocieri cu Washingtonul, în contextul tensiunilor tot mai mari generate de represiunea violentă a protestelor interne.

Declarațiile liderului de la Casa Albă vin după avertismentele lansate de acesta, potrivit cărora SUA ar putea reacționa dur la acțiunile autorităților iraniene împotriva demonstranților.

În același timp, organizații pentru drepturile omului și activiști iranieni susțin că bilanțul victimelor a ajuns la cel puțin 544 de persoane ucise în timpul manifestațiilor, cifră care accentuează presiunea internațională asupra regimului de la Teheran.

Potrivit Associated Press, autoritățile iraniene nu au răspuns oficial afirmațiilor lui Trump. Declarațiile au fost făcute la scurt timp după vizita ministrului de externe al Omanului în Iran, stat care joacă de ani buni rolul de mediator discret între Washington și Teheran.

Rămâne însă neclar ce ar putea oferi Iranul într-un eventual dialog, în condițiile în care administrația Trump a impus cerințe ferme privind limitarea programului nuclear și a arsenalului de rachete balistice. Teheranul susține constant că aceste capacități sunt esențiale pentru securitatea națională.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat, într-un discurs adresat diplomaților străini la Teheran, că situația din țară este „sub control total”. Acesta a acuzat Statele Unite și Israelul că ar fi instigat la violențe, fără a prezenta dovezi concrete, susținând că scopul ar fi fost crearea unui pretext pentru o intervenție externă.

Declarațiile sale au fost difuzate de postul Al Jazeera, care a primit permisiunea de a transmite din interiorul Iranului, în pofida restricțiilor severe impuse accesului la internet în timpul protestelor.