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Un cal de rasă a fost împușcat la Vaslui în locul unui cerb
Foto: Arhivă
În Vaslui, un cal de rasă de 15.000 de lei a fost împușcat mortal de braconieri care l-au confundat cu un cerb vânat noaptea cu aparatură de termoviziune.
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