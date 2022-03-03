UPDATE. Șapte victime ale accidentului rutier de la Buhăiești, transportate la spital

Detașamentul de pompieri Vaslui a intervenit cu forțe și mijloace specifice la un accident rutier produs pe DN 15 D, la intersecția dintre localitățile Buhăiești și Podeni.

În accident au fost implicate două autovehicule în care se aflau 11 persoane, între care și doi copii. La ora 13:05 a fost activat Planul Roșu de Intervenție.

La accident au fost deplasate 11 autospeciale (șapte autospeciale ISU si 4 autospeciale aparținând SAJ Vaslui), 21 subofițeri și doi ofițeri.

La sosirea echipajelor de intervenție, au fost găsite două autovehicule avariate, o persoană fiind încarcerată. Celelalte persoane aflate în interior, s-au autoevacuat.

Nouă (9) dintre persoanele aflate în cele două autovehicule au fost evaluate medical.

În autoturismul implicat în accident se aflau trei persoane cu cetățenie ucraineană, o femeie și două fetițe.

Șapte (7) dintre cele nouă persoane evaluate medical au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui, între victime fiind și mama celor două fetițe din Ucraina.

Fetițele ucrainene au rămas cu ceilalți aparținători din familie (autoturismul înmatriculat în Ucraina făcea parte dintr-un grup de autoturisme, toate înmatriculate în această țară).

La ora 14:05 a fost dezactivat Planul Roșu de Intervenție. Cauzele și circumstanțele producerii acestui accident rutier sunt cercetate de instituțiile abilitate în acest sens.

Sursa: Realitatea de Vaslui