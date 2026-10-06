Zece bicicliști și trotinetiști, prinși băuți în trafic în Vaslui, în doar două zile

Polițiștii rutieri au verificat peste 300 de vehicule și au aplicat 102 sancțiuni bicicliștilor și utilizatorilor de trotinete electrice.
Polițiștii rutieri din județul Vaslui au desfășurat, în perioada 3–4 octombrie, acțiuni pentru verificarea bicicliștilor și a utilizatorilor de trotinete electrice. Peste 30 de polițiști au participat la controale în municipii, orașe și comune, fiind verificate peste 300 de vehicule și legitimate mai mult de 380 de persoane.
Peste 90 de participanți la trafic au fost testați pentru consumul de alcool sau substanțe psihoactive. Zece persoane aflate pe biciclete sau trotinete electrice au fost depistate sub influența alcoolului.
Peste 100 de sancțiuni aplicate
În total, bicicliștii și trotinetiștii au primit 102 sancțiuni pentru diverse abateri, între care transportarea altor persoane, lipsa căștii de protecție în cazurile prevăzute de lege și probleme tehnice. Dintre acestea, 92 au fost avertismente.
Polițiștii au dispus și suspendarea dreptului de a conduce pentru 21 de persoane, iar în opt cazuri au reținut certificate de înmatriculare. În primele nouă luni din 2026, trei persoane au murit și alte patru au fost grav rănite în accidente în care au fost implicați bicicliști sau conducători de trotinete electrice.