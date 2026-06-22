Arena Națională, în continuare indisponibilă pentru fotbal. Probleme mari pentru FCSB și Dinamo

Arena Națională din București va rămâne indisponibilă pentru meciurile de fotbal și la începutul noului sezon din SuperLigă, ceea ce creează noi dificultăți pentru cluburile din Capitală, inclusiv FCSB și Dinamo București.
Cel mai mare stadion al țării va fi ocupat în perioada 17–19 iulie de un eveniment sportiv caritabil, ceea ce face imposibilă programarea partidelor de fotbal în acel interval, inclusiv în prima etapă a campionatului.
În aceste condiții, cele două cluburi sunt nevoite să își caute alternative pentru disputarea meciurilor de pe teren propriu, urmând să aleagă între stadionul din Ghencea sau „Arcul de Triumf”, în funcție de program și disponibilitate.
Situația vine după un final de sezon aglomerat pentru Arena Națională, care a găzduit mai multe evenimente de amploare, inclusiv concerte internaționale, urmate de lucrări de refacere a gazonului.
Chiar dacă suprafața de joc este în proces de reamenajare, calendarul încă rămâne incert, iar reluarea meciurilor de fotbal pe Arena Națională ar putea avea loc fie la finalul lunii iulie, fie odată cu începutul lunii august, în funcție de starea terenului și programul evenimentelor viitoare.
Închisă în luna mai și pe perioada verii din cauza concertelor, Arena Națională va fi indisponibilă pentru fotbal și în septembrie. Mai exact, pe 18-20 septembrie, când în incinta stadionului este programat evenimentul Asia Fest.
În weekendul 18-20 septembrie, când e Asia Fest, ar trebui să se dispute runda cu numărul 10 din SuperLiga. După aceea, va veni pauza pentru cele patru meciuri ale României din UEFA Nations League.
„ASIA FEST, primul festival din Europa Centrală de Sud-Est care promovează culturile și gastronomia țărilor asiatice revine cu cea de-a XIII-a ediție, între 18 și 20 septembrie 2026.
Evenimentul are loc în curtea Arenei Naționale din București (intrarea dinspre Strada Maior Coravu) și propune trei zile de spectacole, prezentări, bucătărie tradițională asiatică, ateliere și expoziții”, este mesajul apărut pe site-ul evenimentului.