Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României. FRF nu îi prelungește contractul
Costin Curelea / Mediafax Foto
Costin Curelea pleacă de la naționala U21 a României după ce FRF a decis să nu îi prelungească contractul. România a ratat calificarea la EURO 2027.
Costin Curelea se desparte de naționala de tineret a României, după ce Federația Română de Fotbal (FRF) a decis să nu îi prelungească înțelegerea. Selecționerul își încheie astfel mandatul la reprezentativa U21, după ratarea calificării la Campionatul European din 2027 și în urma unui final de campanie marcat de înfrângerea categorică în fața Spaniei, scor 1-7.
Decizia vine într-un context tensionat pentru echipa națională de tineret, după rezultatele din preliminarii și controversele apărute în jurul unor membri ai staffului tehnic și administrativ.
De ce pleacă Costin Curelea de la naționala U21
Federația Română de Fotbal a decis să nu continue colaborarea cu selecționerul Costin Curelea după expirarea contractului. Tehnicianul preluase reprezentativa U21 în 2025, după plecarea lui Daniel Pancu.
Unul dintre factorii importanți ai acestui deznodământ a fost ratarea calificării la Campionatul European U21 din 2027. România a încheiat preliminariile cu un rezultat dezamăgitor în fața Spaniei, care s-a impus cu scorul de 7-1.
Înfrângerea a amplificat criticile la adresa echipei și a staffului tehnic, iar mandatul lui Curelea se încheie după o perioadă în care obiectivul calificării la turneul final nu a fost îndeplinit.
FRF a anunțat sancțiuni după controversele de la Ibiza
Plecarea selecționerului a venit în aceeași perioadă în care Federația Română de Fotbal a anunțat rezultatele unei anchete interne privind părăsirea programului oficial de către mai mulți membri ai delegației României U21, în timpul deplasării la Ibiza pentru partida cu Spania.
În urma verificărilor, FRF a decis sancționarea selecționerului Costin Curelea, a antrenorului secund Ionuț Stancu, a directorului sportiv Marius Niculae și a team managerului Iulian Oțelea.
Potrivit comunicatului oficial al federației, Costin Curelea și Ionuț Stancu au primit o sancțiune constând în reducerea cu 25% a ultimei remunerații cuvenite, având în vedere perioada de valabilitate a contractelor lor.
În cazul lui Marius Niculae și Iulian Oțelea, diminuarea cu 25% a sumelor cuvenite lunar se aplică până la finalul anului 2026. FRF a precizat că această sancțiune reprezintă și un ultim avertisment.
Federația a subliniat că respectarea programului oficial, a regulamentelor interne și a normelor de conduită reprezintă obligații fundamentale pentru toți angajații și colaboratorii săi.
România U21 ratează calificarea la EURO 2027
Ratarea calificării la Campionatul European U21 din 2027 reprezintă o dezamăgire pentru fotbalul românesc. Reprezentativa de tineret nu va fi prezentă la următoarea ediție a turneului final, după ce încheiatul preliminariilor a adus un bilanț sub așteptări.
Înfrângerea cu Spania, scor 1-7, a fost unul dintre cele mai dificile momente ale campaniei și a accentuat presiunea asupra selecționerului.
România reușise să participe la patru ediții consecutive ale Campionatului European U21, începând cu turneul din 2019, când echipa pregătită de Mirel Rădoi a ajuns până în semifinale.
Schimbarea de pe banca tehnică deschide acum etapa alegerii unui nou selecționer, care va avea misiunea de a reconstrui echipa și de a pregăti următoarea campanie de calificare.
Cine va prelua naționala de tineret a României
După încheierea colaborării cu Costin Curelea, FRF trebuie să stabilească direcția tehnică a reprezentativei U21 pentru următoarea perioadă.
În spațiul public au apărut mai multe nume de posibili înlocuitori, printre care Adrian Mutu și Marius Măldărășanu. Până la un anunț oficial privind numirea unui nou selecționer, aceste variante trebuie tratate drept informații vehiculate în presă, nu drept decizii definitive ale federației.
Viitorul antrenor al României U21 va avea responsabilitatea de a pregăti o nouă generație de jucători și de a încerca readucerea echipei la Campionatul European.
Încheierea mandatului lui Costin Curelea marchează astfel un nou moment de schimbare pentru naționala de tineret, după o campanie de calificare încheiată fără atingerea obiectivului principal.
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