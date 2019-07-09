CSM Vaslui a început pregătirile pentru noul sezon!
66418341_2934808256535990_7308629217766277120_n
Antrenorul Leonard Bibirig a sunat adunarea la echipa masculină de handbal CSM Vaslui. Acesta a efectuat un antrenament de acomodare pe terenul 2 din complexul sportiv Municipal, după care i-a lăsat să joace fotbal.
Pentru prima săptămână, antrenamentele vor alterna în sală și în aer liber, iar de la reunire au lipsit motivat Andrei Popa, Sebastian Iozu și Sebastian Polocoșer.Primii doi se vor alătura echipei începând de mâine, iar Polocoșer va reveni la echipă abia pe 15 iulie, acesta având programată nunta pentru sâmbătă, 13 iulie, când îi va avea alături pe toți colegii de echipă.De la primul antrenament nu au lipsit proaspeții transferați. Este vorba despre Aliaksei Khadkevich (inter stânga, SKA Minsk), Valeriu Erhan (portar, CSU Suceava), Laurențiu Diaconu (centru, CSU CNOT Brașov), Florin Acatrinei (inter dreapta, Dinamo) și Bogdan Cîrchea (extremă dreapta, CSM Oradea).Surpriza a constiuit-o apariția ucraineanului Maksym Karamyshev.Acesta a evoluat ultima oară pentru ZTR Zaporozhye, echipă care a terminat pe locul 2 în Superliga Ucrainei.Luna aceasta, ”Max” împlinește 32 de ani, fiind născut pe 30 iulie 1987. Ucraineanul evoluează pe postul de inter stânga, are 197 cm și peste 100 kg.Pe 25 iulie este programat primul joc amical, la Vaslui, cu CSM Focșani, prilej cu care va fi prezentat și lotul.Pe 27 iulie, vasluienii vor disputa un al doilea meci de pregătire, cu CSM Bacău, în deplasare.CSM Vaslui mai are prinse în program o dublă cu CSU Suceava, la Vaslui, pe 9 și 10 august, dar și participări la turneu amicale la Buzău și Călărași.
Citește și:
- 23:25 - Moment dramatic la Galați: tatăl fotbalistului Dragoș Huiban a murit la scurt timp după partida Oțelul-Metaloglobus
- 17:25 - Fostul pilot italian Alex Zanardi a decedat la 59 de ani
- 09:45 - Csikszereda a învins FCSB cu 1-0 și a intrat în lupta pentru barajul de Conference League
- 13:31 - Mărturii noi în procesul Maradona: un specialist susține că legenda suferea de tulburări psihice severe
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News