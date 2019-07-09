CSM Vaslui a început pregătirile pentru noul sezon!

Antrenorul Leonard Bibirig a sunat adunarea la echipa masculină de handbal CSM Vaslui. Acesta a efectuat un antrenament de acomodare pe terenul 2 din complexul sportiv Municipal, după care i-a lăsat să joace fotbal.

Pentru prima săptămână, antrenamentele vor alterna în sală și în aer liber, iar de la reunire au lipsit motivat Andrei Popa, Sebastian Iozu și Sebastian Polocoșer.Primii doi se vor alătura echipei începând de mâine, iar Polocoșer va reveni la echipă abia pe 15 iulie, acesta având programată nunta pentru sâmbătă, 13 iulie, când îi va avea alături pe toți colegii de echipă.De la primul antrenament nu au lipsit proaspeții transferați. Este vorba despre Aliaksei Khadkevich (inter stânga, SKA Minsk), Valeriu Erhan (portar, CSU Suceava), Laurențiu Diaconu (centru, CSU CNOT Brașov), Florin Acatrinei (inter dreapta, Dinamo) și Bogdan Cîrchea (extremă dreapta, CSM Oradea).Surpriza a constiuit-o apariția ucraineanului Maksym Karamyshev.Acesta a evoluat ultima oară pentru ZTR Zaporozhye, echipă care a terminat pe locul 2 în Superliga Ucrainei.Luna aceasta, ”Max” împlinește 32 de ani, fiind născut pe 30 iulie 1987. Ucraineanul evoluează pe postul de inter stânga, are 197 cm și peste 100 kg.Pe 25 iulie este programat primul joc amical, la Vaslui, cu CSM Focșani, prilej cu care va fi prezentat și lotul.Pe 27 iulie, vasluienii vor disputa un al doilea meci de pregătire, cu CSM Bacău, în deplasare.CSM Vaslui mai are prinse în program o dublă cu CSU Suceava, la Vaslui, pe 9 și 10 august, dar și participări la turneu amicale la Buzău și Călărași.