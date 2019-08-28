CSM Vaslui debutează în fața campioanei, Dinamo București!

CSM Vaslui va debuta în Liga Zimbrilor mâine, de la ora 18, cu Dinamo București, în deplasare.

Formația antrenată de Leonard Bibirig pleacă cu șansa a doua, însă promite că nu se va da deoparte și va încerca să ofere un spectacol handbalistic plăcut.“Întâlnim cea mai bună echipă a campionatului, o echipă cu obiective mărețe în Liga Campionilor. Din punctul meu de vedere, ei sunt principalii favoriți la câștigarea campionatului. Respectăm echipa Dinamo București, dar asta nu înseamnă că ne este frică de ei. Mergem să jucăm și sperăm să lăsăm o impresie cât mai bună. Plecăm cu șansa a doua, dar este un meci în care nu avem nimic de pierdut”, a declarat Leonard Bibirig, care nu-l va putea utiliza pe ucraineanul Maksym Karamyshev.De cealaltă parte, Dinamo are un moral bun, după ce a câștigat și Spercupa României, scor 26-24, cu Politehnica Timișoara.