Deplasare dificilă pentru CSM Vaslui la Călărași!

Leonard Bibirig laudă adversarul din etapa a 8-a a Ligii Zimbrilor, Dunărea Călărași, pe care îl va întâlni joi, de la ora 18.

Tehnicianul lui CSM Vaslui susține că formația călărășeană are un lot omogen, care până la acest joc nu a pierdut niciun meci pe teren propriu.”Plecăm cu șansa a doua la Călărași, o echipă omogenă, cu jucători cu experiență în prima ligă, dar și cu un portar, Șelaru, în mare formă, care a făcut diferența la Dunărea în primele etape. Însă, nu ne vom da deoparte. Mergem să jucăm cât mai bine și sperăm la un rezultat bun. Vom opune rezistență și vom încerca să contracarăm jocul în viteză al adversarilor, astfel încât să ne ridicăm la nivelul lor și să facem un meci bun”, a spus Leonard Bibirig.La Călărași nu a făcut deplasarea Vladimir Carali, care nu s-a antrenat cu echipa în ultimele zile, acuzând o accidentare la un genunchi.Partida va fi arbitrată de cuplul Lucian Cruceru (Mehedinți)-Adrian Eremia (Gorj), observator din partea FRH fiind delegat Octavian Pripas (Vâlcea).