Deplasare dificilă pentru CSM Vaslui la Călărași!
bibirig
Leonard Bibirig laudă adversarul din etapa a 8-a a Ligii Zimbrilor, Dunărea Călărași, pe care îl va întâlni joi, de la ora 18.
Tehnicianul lui CSM Vaslui susține că formația călărășeană are un lot omogen, care până la acest joc nu a pierdut niciun meci pe teren propriu.”Plecăm cu șansa a doua la Călărași, o echipă omogenă, cu jucători cu experiență în prima ligă, dar și cu un portar, Șelaru, în mare formă, care a făcut diferența la Dunărea în primele etape. Însă, nu ne vom da deoparte. Mergem să jucăm cât mai bine și sperăm la un rezultat bun. Vom opune rezistență și vom încerca să contracarăm jocul în viteză al adversarilor, astfel încât să ne ridicăm la nivelul lor și să facem un meci bun”, a spus Leonard Bibirig.La Călărași nu a făcut deplasarea Vladimir Carali, care nu s-a antrenat cu echipa în ultimele zile, acuzând o accidentare la un genunchi.Partida va fi arbitrată de cuplul Lucian Cruceru (Mehedinți)-Adrian Eremia (Gorj), observator din partea FRH fiind delegat Octavian Pripas (Vâlcea).
Citește și:
- 10:54 - PSG – Arsenal, finală de poveste în Champions League: reacții dure în Anglia și elogii amestecate în Franța după triumful parizienilor
- 08:12 - Finală de infarct la Budapesta! PSG a învins Arsenal la penalty-uri și a cucerit din nou Liga Campionilor
- 18:31 - Mandat încheiat prematur! Cosmin Olăroiu nu mai continuă pe banca Emiratelor Arabe Unite
- 12:54 - Doliu în Oltenia! Fost antrenor al Craiovei s-a stins la doar 58 de ani
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Vaslui și pe Google News