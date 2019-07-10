Doi fotbaliști de la Sporting Vaslui au plecat în catonament cu Petrolul Ploiești

Doi jucători de la Sporting Vaslui sunt în cantonament cu Petrolul Ploiești în Turcia, unde vor susține și cinci meciuri amicale.

Este vorba despre Octavian Cracea și Ștefan Ștefanovici. Cei doi au fost sub comanda lui Flavius Stoican și în perioada când a antrenat Politehnica Iași.În teste la găzari s-au mai aflat încă doi jucători de la Sporting Vaslui.Este vorba despre portarul Ionuț Ailenei și Auraș June. Cei doi, alături de Octavian Cracea, s-au aflat în pregătiri cu formația de ligă secundă în cantonamentul de la Brașov.