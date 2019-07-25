Doi jucători de la Sporting Vaslui, convocați la România U19

Bogdan Baciu și Auraș June, de la Sporting Vaslui, au fost convocați la naționala României-Under 19.

Cei doi fotbaliști pregătiți de Cornel Cracea au la activ mai multe convocări la loturile naționale de juniori ale României.Aceștia vor participa la un stagiu de pregătire la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia, în perioada 25 iulie-8 august.La finalul cantonamentului, România va susține o dublă amicală cu reprezentativa similară a Israelului, pe 6, respectiv 8 august, meciurile urmând a se disputa la Buftea.