Fotbal / Rapid București a învins-o pe U Cluj după un meci spectaculos, cu 7 goluri
Rapid București / FOTO: Facebook Rapid
Rapid București a învins U Cluj cu 4-3 în etapa a 11-a din SuperLiga. Răzvan Onea a marcat golul victoriei în minutul 88, iar giuleștenii au urcat pe locul 2.
Rapid București a obținut o victorie spectaculoasă în deplasare, învingând Universitatea Cluj cu scorul de 4-3, luni seară, pe Cluj Arena, în ultimul meci al etapei a 11-a din SuperLiga. Partida a avut șapte goluri, răsturnări de situație și un final dramatic, în care giuleștenii au dat lovitura decisivă în minutul 88.
După ce gazdele au deschis scorul încă din primele minute, Rapid a revenit și a preluat conducerea, ajungând la un avantaj de două goluri. Universitatea Cluj a reușit să egaleze în repriza secundă, însă Răzvan Onea a stabilit scorul final și a adus cele trei puncte formației bucureștene.
În urma acestui rezultat, Rapid a urcat pe locul al doilea în clasamentul SuperLigii, cu 24 de puncte după 11 etape. Universitatea Cluj a rămas pe poziția a cincea, cu 18 puncte.
U Cluj a deschis scorul după numai 72 de secunde
Gazdele au început în forță partida de pe Cluj Arena și au înscris încă din minutul al doilea. Issouf Macalou a profitat de mingea respinsă de portarul Bogdan Ungureanu la șutul lui Marius Ștefănescu și a trimis balonul în poartă.
Rapid a reacționat în minutul 13, când Mohammed Kamara a restabilit egalitatea cu o lovitură de cap, după un corner executat de Olimpiu Moruțan.
Giuleștenii au trecut în avantaj în minutul 24. Filip Stojilkovic a finalizat o pasă în adâncime oferită de Moruțan, iar echipa bucureșteană a intrat la pauză cu scorul de 2-1.
Universitatea Cluj a fost aproape de egalare înaintea pauzei, însă șutul lui Dorin Codrea a lovit bara transversală în minutul 44.
Filip Stojilkovic a făcut dubla, iar Rapid a condus cu 3-1
Repriza secundă a început favorabil pentru formația antrenată de Daniel Pancu. În minutul 51, Filip Stojilkovic a înscris din nou, după o pasă decisivă a lui Olimpiu Moruțan, ducând scorul la 3-1 pentru Rapid.
Universitatea Cluj nu a renunțat la luptă și a redus diferența în minutul 54. Mouhamadou Drammeh a profitat de o eroare a portarului Bogdan Ungureanu și a readus echipa gazdă în joc.
Clujenii au continuat să preseze și au solicitat o lovitură de pedeapsă pentru un posibil henț în careu, însă arbitrul a lăsat jocul să continue.
Presiunea gazdelor a dat rezultate în minutul 81, când Dorin Codrea a înscris cu o lovitură de cap și a restabilit egalitatea, scor 3-3.
Răzvan Onea a decis meciul în minutul 88
Când partida părea să se îndrepte spre o remiză, Rapid a dat lovitura decisivă. În minutul 88, Răzvan Onea a trimis mingea în poartă cu o lovitură de cap, după o intervenție greșită a portarului Ștefan Lefter.
Golul fundașului rapidist a stabilit scorul final, 4-3 pentru formația bucureșteană, care a plecat de la Cluj cu toate cele trei puncte.
Succesul este important pentru Rapid în lupta din partea superioară a clasamentului, în timp ce Universitatea Cluj pierde puncte pe teren propriu după o partidă în care a revenit de două ori în joc.
Rapid urcă pe locul al doilea în SuperLiga
Victoria de pe Cluj Arena a dus Rapid București la 24 de puncte, pe poziția secundă a clasamentului, după disputarea etapei a 11-a.
Universitatea Cluj ocupă locul al cincilea, cu 18 puncte. Meciul a confirmat forma ofensivă a celor două echipe, dar și dificultățile întâmpinate în apărare într-o partidă cu șapte goluri.
Pentru Rapid, reușita din minutul 88 poate reprezenta un rezultat important în perspectiva următoarelor etape. Pentru clujeni, înfrângerea lasă regretul unei reveniri spectaculoase care nu a fost suficientă pentru obținerea unui rezultat pozitiv.
Scor final: Universitatea Cluj – Rapid București 3-4 (1-2).
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