Fotbal: Victorie dramatică pentru 'U' Cluj, 1-0 cu FC Argeș, în play-off-ul Superligii

3 mai 2026, 09:22
Universitatea Cluj - FC Arges 1-0

Articol scris de Realitatea de Vaslui
Sursă: realitatea.net

Universitatea Cluj a învins-o dramatic pe FC Argeș, cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, pe Cluj Arena, într-un meci din etapa a șaptea a play-off-ului Superligii de fotbal.

Golul a fost marcat de Dan Nistor (90+2 - penalty), după un fault comis de Florin Borța asupra lui Alex Chipciu.

Universitatea a urcat provizoriu pe primul loc în clasament cu acest succes.

''U'' venea după două eșecuri consecutive în deplasare.

FC Argeș a pierdut ultimele trei meciuri din play-off și are doar două puncte câștigate în ultimele șase etape.

''U'' Cluj și FC Argeș și-au împărțit victoriile în sezonul regulat, 0-1 și 3-1, iar ''șepcile roșii'' au câștigat ambele partide din play-off, cu 1-0.

