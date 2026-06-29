Gest uriaș al lui Florentino Perez! Real Madrid donează un milion de euro pentru victimele cutremurelor din Venezuela

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 29 iun. 2026, 21:33

Real Madrid s-a alăturat eforturilor internaționale de sprijinire a persoanelor afectate de cutremurele devastatoare din Venezuela, care au provocat moartea a aproape 1.500 de oameni și au lăsat în urmă distrugeri uriașe.

Distribuie articolul