Handbal / Dinamo București, în grupele principale ale Ligii Campionilor

Calificarea dinamoviștilor a fost confirmată după încheierea celeilalte partide din grupă.
Dinamo București s-a calificat în grupele principale ale Ligii Campionilor la handbal masculin, după o victorie clară obținută joi seara, în deplasare, în fața formației franceze Montpellier Handball, scor 36-26.
Campioana României a încheiat astfel faza grupelor preliminare pe locul secund în Grupa E, asigurându-și calificarea datorită avantajului rezultatelor directe în fața danezilor de la SAH Aarhus.
Dinamo a avut o misiune dificilă în prima repriză, încheiată la egalitate, 16-16, însă a controlat jocul după pauză ajutată de o apărare excelentă dar și de intervențiile portarului Ionuț Inacu. Vujovic, cu opt goluri, și Buzle, cu șase reușite, au fost principalii marcatori ai formației bucureștene. De la gazde, Villeminot a înscris de nouă ori.
Calificarea dinamoviștilor a fost confirmată după încheierea celeilalte partide din grupă, în care FC Barcelona a învins-o în deplasare pe SAH Aarhus, cu 30-27. Catalanii au încheiat grupa fără înfrângere, cu maximum de puncte, 12, în timp ce Dinamo și formația daneză au acumulat câte cinci puncte, iar Montpellier a terminat cu două.
În grupa principală, Dinamo va avea adversare de calibru, urmând să evolueze alături de FC Barcelona, SC Magdeburg, Sporting Lisabona, GOG și Industria Kielce. În noul format al Ligii Campionilor, cele 12 echipe calificate în această fază sunt repartizate în două grupe de câte șase.
Primele patru clasate din fiecare grupă vor avansa în sferturile de finală, în timp ce formațiile de pe locul cinci vor continua în EHF European League. Echipele de pe ultima poziție vor fi eliminate.