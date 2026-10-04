Handbal / HC Buzău, înfrângere la Vaslui în Liga Națională. „Lupii” au pierdut la Vaslui

HC Buzău a suferit a treia înfrângere consecutivă în Liga Națională. CSM Vaslui s-a impus cu 35-29, iar echipa buzoiană a coborât pe locul 9
HC Buzău traversează o perioadă dificilă în Liga Națională de handbal masculin. Vicecampioana României a suferit, sâmbătă, la Vaslui, a treia înfrângere consecutivă din campionat, după ce CSM Vaslui s-a impus cu 35-29 (18-12).
Partida din etapa a patra a Ligii Naționale a fost controlată de formația gazdă, care a intrat la pauză cu un avantaj de șase goluri, 18-12. HC Buzău nu a reușit să întoarcă soarta confruntării în repriza secundă, iar CSM Vaslui a obținut o victorie importantă.
Pentru echipa buzoiană, rezultatul înseamnă al treilea eșec consecutiv în campionat. În precedentele două etape, HC Buzău pierduse în fața celor de la Poli Timișoara și CS Dinamo București.
Hanțaru, principalul marcator al Vasluiului
CSM Vaslui a avut mai mulți jucători în prim-plan la finalizare. Dragoș Hanțaru a fost cel mai bun marcator al gazdelor, cu opt goluri, urmat de Yuriy Pop, cu șapte reușite, și Egor Budeika, autor a șase goluri.
De partea cealaltă, Ionuț Broască a înscris de șase ori pentru HC Buzău, în timp ce Claudiu Andrei Lazurca și Oeyvind Frigstad au contribuit cu câte cinci goluri.
HC Buzău coboară pe locul 9
Seria rezultatelor negative are efect și în clasamentul Ligii Naționale. După înfrângerea de la Vaslui, HC Buzău a coborât pe poziția a noua.
Pentru formația pregătită de Serghei Bebeshko urmează o perioadă importantă, în care „Lupii Buzăului” trebuie să găsească rapid soluțiile pentru a reveni pe linia de plutire și a recupera terenul pierdut în primele etape ale campionatului.
CSM Vaslui – HC Buzău 35-29 (18-12)
Marcatori
CSM Vaslui: Dragoș Hanțaru – 8, Yuriy Pop – 7, Egor Budeika – 6.
HC Buzău: Ionuț Broască – 6, Claudiu Andrei Lazurca – 5, Oeyvind Frigstad – 5.