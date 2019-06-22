Hușana Huși a pierdut amicalul cu Politehnica Iași

Hușana Huși, nou promovată în liga a treia, a acceptat invitația echipei de primă ligă, Politehnica Iași, disputând un amical de lux pe stadionul ”Emil Alexandrescu”.

După o primă repriză echilibrată, încheiată cu scorul de 1 – 1, în care hușenii s-au afirmat printr-un joc plin de entuziasm și bătăios, a doua parte a fost mult mai animată, ambii antrenori recurgând la schimbări în formula de joc.Golul egalizator a fost marcat de Petre DiaconuPe o scădere in intensitate a prestatiei Hușanei, ieșenii, cu o mai mare experiență, preiau conducerea și se distanțează la două goluri diferență, 3 – 1.Spre final, Viorel Tucă reduce din diferență, dând un moral bun pentru viitorul echipei hușene în viitorul sezon al ligii a treia.”Am venit la Iași să vedem unde ne situăm ca joc în fața unei echipe mai bine cotate și cu un lot mai experimentat. Am constat că nu avem temeri sau emoții de acest fel lucru îmbucurător. Am folosit două formule de echipe pentru fiecare repriză. Mă declar multumit de evoluția acestora, iar per total meciul a fost un test util”, a declarat Cătălin Nicolau, antrenorul Hușanei Huși.Nou promovata în liga a treia intră în vacanță până pe 20 iulie, când este programată reunirea lotului, sezonul urmând a debuta pe 24 august.