Hușana Huși-FC 2 Botoșani 2-1 (0-1)

Hușana Huși a obținut trei puncte de aur în fața celei de a doua echipe a FC Botoșani.

Echipa antrenată de Cătălin Nicolau a înscris golul victoriei în prelungiri, prin Sergiu Gârdea (min.90+2), după ce a egalat în debutul reprizei a doua, prin Cătălin Solomon (min.50).Meciul a fost plăcut, peste nivelul ligii a treia, cu faze de gol la ambele porți.În prima repriză, hușenii au avut trei mari ocazii de gol, însă tabela a fost modificată de Botoșani, prin Adrian Chică Roșă (min.18).Oaspeții au avut și o lovitură de la 11 m, însă portarul Hușanei, Bogda Miron, s-a aflat în zi de grație, blocând cel de-al doilea gol al botoșănenilor-vezi VIDEO.Miron poate fi declarat eroul partidei, în partea a doua mai având încă trei parade magice, reușind să păstreze scorul de 1-1.În prelungiri, Hușana dă lovitura de grație, după ce preț de jumătate de oră a evoluat în superioritate, marcând pentru 2-1, cele trei puncte urcând formația hușeană pe locul 10 în seria 1 a Ligii a 3-a, cu 7 puncte.