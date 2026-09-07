Ianis Zicu îl atacă pe Mihai Stoica după scandalul de la FCSB: „O dovadă clară de ipocrizie”

Ianis Zicu i-a răspuns lui Mihai Stoica după ce numirea sa pe banca FCSB a fost blocată și l-a acuzat pe oficialul clubului de ipocrizie.
Fostul internațional român susține că trecutul său la Dinamo nu ar fi trebuit să reprezinte un impediment, mai ales că, în urmă cu aproximativ 15 ani, Stoica ar fi încercat să îl convingă să vină la Steaua. Zicu a readus în discuție și declarațiile făcute de Stoica în 2009 despre Gigi Becali.
Zicu îi răspunde lui Stoica
Ianis Zicu a decis să vorbească după ce discuțiile privind numirea sa la FCSB au eșuat. Antrenorul a transmis că nu își dorește un conflict public, dar consideră că unele dintre declarațiile lui Mihai Stoica trebuie clarificate.
Zicu susține că oficialul FCSB l-a contactat în perioada în care era jucător și că atunci trecutul său la Dinamo și Rapid nu reprezenta o problemă.
„În 2011-2012, când eram jucător, Mihai Stoica m-a sunat pentru a mă aduce la Steaua”, a afirmat Zicu.
Declarația din 2009, readusă în discuție
Antrenorul a făcut referire și la o declarație mai veche a lui Mihai Stoica despre Gigi Becali. În 2009, pe când era manager la Unirea Urziceni, Stoica spunea că nu va mai lucra niciodată cu Becali și afirma că ar prefera să locuiască într-o cutie de carton decât să colaboreze din nou cu acesta.
Ulterior, Stoica a revenit la FCSB și a lucrat din nou alături de Gigi Becali. Zicu spune că nu îi reproșează schimbarea de poziție, considerând că oamenii își pot modifica opiniile în timp.
Problema, susține antrenorul, este faptul că Stoica îl critică acum pentru o situație asemănătoare.
Zicu regretă că nu a ajuns la FCSB
Ianis Zicu a mai transmis că și-ar fi dorit să primească șansa de a antrena FCSB și consideră că ar fi putut colabora cu Gigi Becali.
Antrenorul spune însă că, după mesajele transmise de Mihai Stoica, a înțeles că ar fi avut dificultăți în a-și exercita meseria fără intervenții din exterior.
Pentru moment, FCSB continuă să caute un antrenor după plecarea lui Marius Baciu, iar varianta Ianis Zicu nu mai este de actualitate.