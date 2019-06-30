Mirela Lavric a dat echipamentul sportiv pe rochia de mireasă

La Făgăraș, mare parte din handbaliștii de la Suceava, Vaslui, Făgăraș și Bacău și-au dat întâlnire la unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului.

Vasluianca Mirela Lavric și fostul handbalist al Vasluiului, Gabriel Cotinghiu, au decis să-și declare iubrie veșnică și în fața preotului, după ce în urmă cu mai bine de doi ani și-au oficializat relația în fața ofițerului stării civile.După slujba religioasă, de oficiere a căsătoriei, a urmat o petrecere ca-n povești la un restaurant din Făgăraș, orașul natal al lui Gabriel Cotinghiu.Cei doi au o fetiță, care, de curând, a împlinit frumoasa vârstă de 2 ani.