Mirela Lavric a dat echipamentul sportiv pe rochia de mireasă
30 iun. 2019, 18:32
La Făgăraș, mare parte din handbaliștii de la Suceava, Vaslui, Făgăraș și Bacău și-au dat întâlnire la unul dintre cele mai importante evenimente mondene ale anului.
Vasluianca Mirela Lavric și fostul handbalist al Vasluiului, Gabriel Cotinghiu, au decis să-și declare iubrie veșnică și în fața preotului, după ce în urmă cu mai bine de doi ani și-au oficializat relația în fața ofițerului stării civile.După slujba religioasă, de oficiere a căsătoriei, a urmat o petrecere ca-n povești la un restaurant din Făgăraș, orașul natal al lui Gabriel Cotinghiu.Cei doi au o fetiță, care, de curând, a împlinit frumoasa vârstă de 2 ani.
