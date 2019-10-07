Prin noroaie, din dragoste pentru fotbal!

Fotbaliștii de la Viitorul Văleni au fost nevoiți să meargă prin noroaie, pentru a ajunge la terenul de fotbal din Ghergheleu, gazda meciului programat în etapa a treia a ligii a 5-a, Seria Vaslui-Est.

La plecare, formația din Văleni a avut nevoie de un tractor, pentru a ieși din mocirlă.Gazdele își cer scuze, însă nu au cum să rezolve această problemă, atât timp cât autoritățile sunt nepăsătoare.”Să fie anul 2019, să fim stat membru UE și să nu ai tu un drum măcar pietruit, ni se pare incredibil. Cei de la Văleni au plecat de la terenul de fotbal trași de un tractor. Sperăm, “domnule” Mihai Rebegea că sunteți mândru de asemenea condiții pe care le oferiți oamenilor din Ghergheleu. Știm că nu vă pasă de noi, că suntem un sat mic, că nu contăm la vot, dar până când să fim tratați așa?! În numele dumneavoastră ne cerem noi scuze echipei și primarului din Văleni care au trebuit să aibă parte de asemenea condiții”, au scris cei de la FC Ghergheleu pe pagina oficială de facebook.În teren, Viitorul Văleni a trecut de FC Ghergheleu cu scorul de 3-2.