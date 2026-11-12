România – Polonia: șapte schimbări în lotul adversarei tricolorilor
Robert Lewandowski / SPORT PICTURES
Polonia vine la București cu șapte noutăți în lot pentru meciul cu România. Robert Lewandowski și Piotr Zieliński rămân liderii echipei.
Naționala Poloniei va aborda partida cu România, programată sâmbătă, 14 noiembrie, pe Arena Națională, cu un lot care prezintă șapte modificări față de cel convocat pentru acțiunea precedentă din Liga Națiunilor. Selecționerul Jan Urban mizează în continuare pe experiența unor jucători precum Robert Lewandowski și Piotr Zieliński, dar a inclus și mai multe nume noi.
Atacantul Robert Lewandowski, ajuns la 38 de ani, rămâne principalul reper al reprezentativei poloneze. Lotul pregătit pentru deplasarea la București include însă și fotbaliști care au puține selecții sau care încă nu au debutat pentru prima reprezentativă.
Doi portari noi și o schimbare în apărare
Cele șapte modificări din lotul Poloniei sunt distribuite în trei compartimente. La nivelul portarilor apar două nume noi: Drągowski, de la Widzew Łódź, și Abramowicz, de la Jagiellonia Białystok.
Cei doi îi înlocuiesc pe Marcin Bułka, legitimat la Neom, și Kamil Grabara, de la Juventus.
În defensivă există o singură noutate. Este vorba despre fundașul Piatkowski, de la Legia Varșovia, inclus în lotul pentru confruntarea cu România.
Patru modificări la mijlocul terenului
Cele mai multe schimbări se regăsesc în compartimentul median, unde selecționerul Jan Urban a introdus patru jucători:
Poreba, de la Elversberg;
Mazurek, de la RB Salzburg;
Kubiak, de la Slavia Praga;
Regula, de la Zaglebie Lubin.
Dintre aceștia, doar Regula a mai evoluat pentru prima reprezentativă, având două apariții. Ceilalți trei ar putea debuta în naționala de seniori, dacă vor primi minute în partida cu România.
În schimb, compartimentul ofensiv nu a suferit modificări față de lotul precedent. Robert Lewandowski rămâne principalul nume din atacul Poloniei.
Lewandowski și Zieliński, cei mai experimentați jucători ai Poloniei
Experiența este concentrată în jurul a doi fotbaliști importanți. Robert Lewandowski a ajuns la 170 de selecții, în timp ce Piotr Zieliński are 113 apariții pentru naționala Poloniei.
Ambii au marcat împotriva României la întâlnirea precedentă, disputată la Varșovia. Lewandowski a înscris de trei ori în confruntarea respectivă.
Lotul convocat de Jan Urban are și o componentă importantă de jucători cu experiență internațională limitată. Șase dintre fotbaliștii chemați nu au bifat încă nicio selecție la prima reprezentativă, iar alți 12 au mai puțin de zece apariții.
Doi fundași, cele mai mari cote de piață din lot
În privința valorii de piață, doi fundași se află în fruntea lotului Poloniei. Jakub Kiwior, legitimat la FC Porto, este evaluat la 40 de milioane de euro, în timp ce Matty Cash, fundașul dreapta de la Aston Villa, are o cotă estimată la 22 de milioane de euro.
Cei doi reprezintă puncte importante ale defensivei poloneze și se numără printre jucătorii cu cea mai mare experiență la nivel internațional.
Când se joacă România – Polonia
Naționala României se pregătește pentru ultimele două partide din grupa Ligii Națiunilor. Primul adversar este Polonia, într-un meci care se va disputa la București, pe Arena Națională.
Programul tricolorilor în această acțiune din noiembrie este următorul:
Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: România – Polonia, Arena Națională, București;
Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – România, stadionul Bilino Polje, Zenica.
Confruntarea cu Polonia reprezintă primul test al tricolorilor din această dublă încheiată cu deplasarea din Bosnia-Herțegovina.
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