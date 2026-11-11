ANRE a aprobat noi reguli pentru prosumatori: compensare lunară și plata restanțelor

Publicat 11 nov. 2026, 14:21 Sursă capital

ANRE a aprobat marți, 10 noiembrie 2026, o metodologie nouă pentru compensarea energiei electrice produse de prosumatori. Reglementările stabilesc termene clare pentru plata restanțelor și permit utilizarea surplusului la facturi de gaze.

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