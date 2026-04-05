Simona Halep, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Uneori vine momentul să spunem stop sportului”

Mircea Lucescu trece printr-un moment foarte delicat, după ce starea lui de sănătate s-a agravat brusc. Fostul selecționer este internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii îl supraveghează atent, după ce, în cursul nopții, au apărut probleme serioase de ritm cardiac.

Situația a devenit suficient de gravă încât medicii au decis transferul lui la terapie intensivă. Potrivit informațiilor oficiale, „pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie”, semn că episoadele au fost repetate și au necesitat intervenții rapide.

Mesaje din lumea sportului: „Suntem cu toții alături de el”

Vestea a circulat rapid, iar reacțiile nu au întârziat să apară. Simona Halep, una dintre cele mai bune tenismene pe care le are România, a transmis un mesaj emoționant:

„Îmi pare tare rău, sunt la zi cu tot ce se întâmplă cu dânsul. Îi doresc multă sănătate. Uneori vine momentul să spunem stop sportului. Știu că pasiunea dumnealui pentru fotbal este foarte mare și îl înțeleg, dar acum prioritatea este sănătatea. Suntem cu toții alături de el”, a spus sportiva pentru AS. Nu e singura reacție. Din tot sportul românesc au început să apară mesaje de susținere, inclusiv din partea echipei naționale.