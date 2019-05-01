Sporting Vaslui și-a micșorat șansele la calificarea în semifinalele Ligii Elitelor U19

Fotbalul nu iartă atunci când ai ocazii și nu marchezi. Așa s-a întâmplat cu Sporting Vaslui.

Vasluienii au avut o primă repriză perfectă, cu gol marcat de Oblesniuc, după un sfert de oră de joc, cu șansă de gol irosită de Gherase și ratarea monumentală a lui Ciubotaru la ultima fază a primei reprize, care putea pune capăt partidei.În partea a doua, jucătorii antrenați de Cornel Cracea au încercat să țină de rezultat, însă nu au neglijat șansele de gol.Au reușit acest lucru până în minutul 87, când Ștefănescu a restabilit egalitatea, golul venind după mai bine de zece minute de presiune la poarta lui Ailenei, care a scos o dată in extremis o minge trimisă pe poartă.Sporting a încercat să dea lovitura pe final, iar Octav Cracea, după ce a trecut și de portarul constănțenilor, în loc să trimită direct în poartă, a pasat în fața porții, fără șansă de a înscrie.A fost și un penalty pentru vasluieni, neacordat de central, iar când toată lumea se gândea la un egal echitabil, Louis Munteanu, vasluian la origini, a agățat o minge trimisă în fața porții, punctând pentru o victorie nesperată, ce o elimină pe Sporting Vaslui din lupta pentru locurile de semifinale.În ultima etapă, Viitorul are meci acasă cu LPS Piatra Neamț, Dinamo, ocupanta locului secund, va întâlni pe LPS Galați, iar Sporting va juca la Ploiești, cu Petrosport.