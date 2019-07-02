Stadion modern la Huși

Hușana Huși se pregătește de debutul în liga a treia, iar autoritățile nu au rămas indiferente la performanța atinsă de echipa locală de fotbal.

Primarul Ioan Ciupilan s-a ținut de cuvânt, iar stadionul Municipal a intrat într-un amplu proces de modernizare.Deja s-au montat scaunele și a fost refăcută tribuna 1, care are o capacitate de peste 1.500 de locuri, astfel că iubitorii fotbalului din ”orașul dintre vii” vor avea condiții decente de vizionare a meciurilor Hușanei în liga a treia.Primăria Huși mai are în vedere refacerea fațadei principale din zona vestiarelor și vopsirea tribunelor, astfel încât să aibă o altă imagine.