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Surpriză totală în clasamentul FIFA! Messi nu este liderul celor mai buni jucători de la Mondial

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 20:56

Lionel Messi traversează o formă excelentă la Campionatul Mondial din Statele Unite, Canada și Mexic, unde a înscris șase goluri în cele trei partide disputate de Argentina în faza grupelor. Cu toate acestea, starul lui Inter Miami nu ocupă primul loc în clasamentul ofensiv întocmit de FIFA.

Conform ierarhiei actualizate după încheierea grupelor, lider este atacantul german Deniz Undav, care a obținut un coeficient de 8,37. Messi îl urmează foarte aproape, cu 8,33, în timp ce podiumul este completat de Kylian Mbappe, notat cu 8,12.

În primele cinci poziții se mai regăsesc Vinicius Junior și elvețianul Johan Manzambi, iar în Top 10 apar și nume precum Ousmane Dembele, Erling Haaland, Crysencio Summerville, Elijah Just și Ismael Saibari.

Clasamentul FIFA nu este stabilit doar pe baza numărului de goluri marcate, ci ia în calcul mai mulți indicatori ofensivi, precum contribuția la reușitele echipei și eficiența raportată la minutele petrecute pe teren.

Acesta este unul dintre motivele pentru care Deniz Undav a reușit să-l depășească pe Messi. Atacantul Germaniei a marcat de trei ori în primele două meciuri ale turneului, deși a intrat de fiecare dată din postura de rezervă, având astfel un randament foarte ridicat.

FIFA actualizează constant aceste clasamente pe parcursul Campionatului Mondial, evaluând separat performanțele jucătorilor pe diferite criterii statistice.

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