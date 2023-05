Pe 3 august, universul UNTOLD își va deschide porțile pentru sutele de mii de fani care se vor bucura alături de cei mai mari artiști și DJ-I ai lumii.

Între 3 și 6 august, Cluj-Arena va oferi show-uri în premieră, datorită unor artiști live care ajung pentru prima dată în România.

Bleta „Bebe” Rexha este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicală, colaborarea cu David Guetta pentru “I’m Good (Blue)” i-a adus o nominalizare la Grammy și un trofeu în cadrul MTV EMA 2022 la categoria “Best Collaboration”. Este una dintre premierele pregătite de creatorii experienței UNTOLD pentru cea de-a 8-a ediție a festivalului.

Înainte de a fi un nume relevant în industria muzicală, Bebe a câștigat premiul la categoria “Best Teen Song Writer” oferit de National Academy of Recording Arts & Science în cadrul galei Grammy Day.

După ce a semnat un contract cu gigantul Warner Music, Bebe a fost recunoscută pentru contribuția adusă la uriașul succes a lui Eminem “The Monster”, piesă care a câștigat un Grammy la categoria Best Rap/Sung Performance. A continuat să compună pentru Shinee, Selena Gomez și Nick Jonas.

După această perioadă au apărut și colaborările de succes cu Nicki Minaj, Afrojack , cu G-Eazy pentru „Me, Myself & I” (1,158 miliarde de accesări), „In the Name of Love” alături de Martin Garrix care a ajuns la un număr de peste 1,263 miliarde de ascultări pe Spotify sau “Meant To Be” (feat. Florida Georgia Line), o altă producție care a trecut de 1 miliard de ascultări (1,244).

Anul trecut, Guetta și Rexha au intrat în compania selectă a celor mai ascultați cinci artiști din lume, alături de Ed Sheeran, The Weeknd, Justin Bieber sau Harry Styles.

