Conform referatului DNA, Buzamăt este acuzat că, în perioada martie-mai 2022, ar fi primit în total 100.000 de lei de la reprezentantul unei benzinării private, Gică Călin. Scopul presupusei mituiri ar fi fost de a-l determina pe director să faciliteze asfaltarea stației PECO a benzinăriei cu costuri reduse și cu resursele companiei de stat. Ulterior, și Gică Călin, patronul benzinăriei, a fost arestat pentru dare de mită.

Referatul DNA dezvăluie că în investigație au fost utilizate stenograme ale discuțiilor dintre Daniel Buzamăt și intermediarul Cătălin Darîngă. Ceea ce directorul Reiser SA Bârlad nu știa era că Darîngă colabora cu DNA și purta tehnică de interceptare, înregistrând în secret întreaga schemă de corupție.

Procurorii anticorupție afirmă că această operațiune a dezvăluit o rețea complexă de corupție care implica atât directorul Reiser SA Bârlad, cât și reprezentanții din mediul privat.

Cazul a atras atenția publică și ridică semne de întrebare cu privire la transparența și integritatea în sectorul construcțiilor și al lucrărilor publice.

BUZAMĂT DANIEL a confirmat practic în cuprinsul discuției și modalitatea în care a primit banii, care au fost puși de către DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN în frigiderul din biroul său, manifestându-și încrederea că nu pot exista însă probe în acest sens:

„DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN – Eu zic că sigur…țiganul o să spună…

BUZAMĂT DANIEL – Așa, și?

DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN – O să spună…Da, dom’le…am dat…Da…mi-o dat…mie…i-am adus (neinteligibil)…când i-a lăsat acolo…în frigider și… (neinteligibil)

BUZAMĂT DANIEL – Ei…și ce? (neinteligibil) O filmat acolo în frigider…sau ce? (….)

otodată, BUZAMĂT DANIEL a confirmat că a primit și într-o altă împrejurare bani, prin intermediul lui DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN de la CĂLIN GICĂ, DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN lăsându-i suma respectivă de bani într-un autoturism, care era parcat în zona Capșa din Bârlad:

BUZAMĂT DANIEL: Apăi doar știi că ț-am zis. Dacă nu era chestia ceea nu mă durea nici în cur, sincer îți spun.

DĂRÎNGĂ CĂTĂLIN: Ș-atunci, când am adus a doua oară, când am adus banii șia, la cofetărie iar mi-o picat, atunci am zis, să-mi bag pula zic, camere pe la dracu să le ieie de aici. La cofetărie când ți i-am pus jos, la maşină, în, la picioare. Mi-ai dat cheile și m-am dus și i-am pus jos, înțelegi? Atunci

BUZAMĂT DANIEL: Îi duceau ei la Capșa?”>>, se arată în referatul DNA.