Prezent în platoul emisiunii „România Suverană!” de la Realitatea Plus, regizorul și omul de afaceri român Bobby Păunescu a vorbit despre interviul exploziv acordat Ancăi Alexandrescu de către Elena Udrea.

„Eu cred că demersul Realitatea Plus, de a reuși să o convingă pe Elena Udrea, s-a întâmplat urmare a acțiunii pe care Realitatea Plus a derulat-o de luni de zile, de o lună, două de când a fost povestea cu Schengen. De când am aflat ce se întâmplă în dosarul secretizat cu Petrom, de când am aflat dezastrul la care a fost pusă România, nu numai când era Băsescu”, a spus regizorul român.

Bobby Păunescu a analizat conducătorii statului de după Revoluție și a concluzionat că niciunul dintre aceștia nu a acționat în interesul României.

„Sigur, în perioada dânsului s-au întâmplat nenorociri imense, la fel și înainte, să nu-mi spuneți că a fost un alt conducător care a făcut bine în ultimii 35 de ani. Totul a fost un dezastru, toți au participat la distrugerea asta, întreg statul. Domnul Băsescu, într-adevăr, pe perioada dânsului s-au întâmplat nenorociri, dar spuneți-mi în ultimii 35 de ani cineva care a condus bine și în interesul României”, a spus Păunescu.

Omul de afaceri a ținut să laude demersul Realitatea Plus de a face seria de dezvăluiri care a aruncat în aer statul paralel.

„Ideea este: important este să știm ce s-a întâmplat. Iar ceea ce a făcut Realitatea să aibă tupeul, curajul, să spună lucrurile astea, adică să nu se mulțumească la un milion, două de la partid sau ceva să vină unul să dea „domnule, nu mai vorbiți de chestiunea asta”, a mai spus Bobby Păunescu.