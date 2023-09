Dumitru Buzatu vrea să fie un om liber. După ce a luat șpagă 1,25 milioane de lei și a fost arestat preventiv, baronul PSD de Vaslui a depus contestație și speră să-i înduplece pe magistrații de la Curtea de Apel din Iași să-i dea o pedeapsă mai blândă. Dumitru Buzatu și-a pregătit atent strategia împreună cu cei trei avocați ai săi.

Magistraţii Curţii de Apel Iaşi dezbat, miercuri, contestaţia depusă de Dumitru Buzatu la măsura arestului preventiv. Judecătorul desemnat iniţial s-a abţinut.

Prefectul judeţului Vaslui, Daniel Onofrei, a semnat, marţi, ordinul de suspendare din funcţie a preşedintelui Consiliului Judeţean (CJ), Dumitru Buzatu, arestat preventiv pentru luare de mită.

„Astăzi am primit notificarea de la Tribunalul Vaslui prin care ne anunţau că au acceptat propunerea procurorului de arestare preventivă pentru 30 de zile, drept pentru care am emis ordinul de suspendare a activităţii domnului Dumitru Buzatu, preşedintele CJ Vaslui. Din câte am discutat cu colegii, nu a mai existat până acum un astfel de ordin şi sper să fie ultimul de genul acesta pe care îl semnăm, pentru că nu-şi doreşte nimeni să se întâmple astfel de lucruri. E o pată pe obrazul judeţului nostru, dar de fiecare dată când va trebui, vom face acest lucru fără niciun fel de procese de conştiinţă”, a declarat prefectul judeţului Vaslui.