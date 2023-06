Fostul premier al României, Nicolae Ciucă, explică de ce inflația din România a explodat deși țara noastră are suficientă producție încât să asigure hrănirea populației. Pe scurt, România produce și dă export mare parte din recoltă pentru ca mai apoi să o importe mai frumos ambalată de marile branduri mondiale.

„Am discutat acest aspect cu premierul. Am împărtășit din experiența pe care am avut-o când am încercat să scădem prețul la lapte. PNL își dorește ca românii să nu mai plătească atât de mult pentru produsele de bază. În momentul de față România este un producător de legume, cereale, lapte, fructe. Toate sunt neprocesate, este absolut greu cum o țară care produce atât de mult își importă propria producție ambalată mai bine. Trebuie să vedem care este costul de producție al acestor produse și care este cel de ambalare pentru a vedea dacă este justificat prețul la care s-a ajuns”, a spus Ciucă după ședința PNL.

