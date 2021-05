În această dimineață, a avut loc un accident rutier pe DN2 F in localitatea Puscasi, fiind implicate două autoturisme implicate si trei victime. S-au deplasat o autospeciala cu modul de descarcercerare, două ambulante SMURD si o ambulanta de la SAJ.

In urma evenimentului rutier soferul autoturismului marca Skoda și soția sa, ambii de cca 45 de ani au suferit o fractura de glezna, in timp ce soția soferului s-a ales cu trei coaste rupte. Cea de-a treia victima, o femeie de cca 37 de ani, șoferul autoturismului marca Wolswagen, a suferit un vertij in urma impactului si au fost transportați toți trei la spital pentru investigații medicale.

Traficul a fost blocat pe ambele sensuri la iesire din Pușcași, mai bine de o oră

Sursa: Realitatea de Vaslui