Vineri dimineață, 17 februarie 2023, la ora 07.10, un echipaj de ordine publică din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Murgeni, care se deplasa la o intervenție, sesizată prin 112, a observat la marginea localității Igești, comuna Blăgești, județul Vaslui, o bătrână prăbușită într-o baltă.

Deși temperaturile erau negative, “bunica Geta“ avea hainele ude, era desculță, deorientată, obosită și în prag de inconștiență. Polițiștii au scos-o din baltă, au cerut sprijinul Ambulanței Murgeni și al unor persoane din zonă, reușind să o învelească într-o pătură și să-i acorde primul ajutor.

Bătrâna, în vârstă de 77 de ani, locuiește în localitatea învecinată, la aproximativ 5 kilometri de unde locul unde a fost găsită, a fost transportată la Spitalul Municipal Bârlad, iar astăzi, starea ei este bună, fiind în afara oricărui pericol.

„Am observat la intrarea în satul Igești, lângă drumul comunal, o bătrână care zăcea într-o baltă înghețată. Am frânat brusc, colegul chiar s-a speriat, și i-am zis imediat că am văzut o persoană în acea baltă. Ca sa explic, era urma unei roți de tractor mare, umplută cu apă ce era pe jumătate înghețată. Persoana era o bătrână în vârstă de 75 de ani, care abia mai respira, era toată vânătă. Am intervenit imediat, doamna nu putea să vorbească, dar am recunoscut-o. Am acoperit-o cu o pătură și am pus-o într-o poziție de siguranță, așa cum am învățat la cursul de prim ajutor. Am ținut-o de vorbă până când a venit ambulanța, iar apoi nea-am continuat activitatea” – a spus Petrișor BOGOI, agent șef adjunct de poliție la Postul Blăgești.

Sursa: Realitatea de Vaslui