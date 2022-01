Liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat marți, la TVR, că „prioritatea zero” a coaliției de guvernare în viitoarea sesiune parlamentară ar trebui să fie adoptarea legii offshore.

„Prioritatea zero este legea offshore. Proiectul l-am pus pe masa coalitiei. Trebuie sa avem o varianta (finala) pentru 1 februarie. Mai sunt cateva detalii de discutat. Trebuie sa adoptam legea mai ales in conditiile cresterii preturilor la energie. Voi cere coalitiei ca in prima sesiune sa incepem sa-l votam. Nu mai avem timp de pierdut”, a spus Cîțu.

El a adăugat că alte priorităție sunt „reforma pensiilor, toate pensiile pe contributivitate” și „reforma salariilor, toate salariile legate de performanta”.

