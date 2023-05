Ministrul Muncii Marius Budai a declarat, vineri seara, la Realitatea

„Informatii pe surse eu nu am comentat niciodat si nu voi incepe nici acum sa o fac. Vorbim insa despre o situatie extrem de delicata pe care trebuie sa o rezolvam pana la rocada, de asta si decizia presededintelui Marce Ciolacu a fost sa oprimi orice negociere si orice discutii pe functii pentru ca sunt alte lucruri mult mai importante.

Din cauza acestor situatii, a fost decizia presedintelui Ciolacu si am sustinut-o personal si public (…). Cele 3 milioane de copii si dascalii sunt mult mai importanti decat orice discutie.

Sunt dispus sa ne intalnim in orice zi (cu sindicatele din Educatie – n.r.), in orice ora pentru a rezolva aceasta situatie.

Din respect pentru dascali nu o sa incerc sa facem negocieri al TV. Disuctiile (despre rotativa – n.r.) trebuie sa se poarte in continuare intr-un cadru oficial, la Guvern, la sindicate. Ele trebuie sa continue la orice ora din zi si din noapte. Asta e prioritatea noastra si nimic altceva”, a transmis Budai, intr-o interventie telefonica la Realitatea PLUS.

Salariile primarilor raman pe loc

Referitor la salariile primarilor, Marius Budai a spus ca acestea nu vor crește.

„E vorba de o anexa. Anexa 8. sunt prevazute functiile comune, nu poti extrage o categorie de acolo si sa majorezi. A fost o majorare pe intreaga grila. e vorba de un procent de 8,-9%. Urmeaza ca OUG sa intre in vigoare si vom avea date noi”, a arata ministrul social-democrat al Muncii.

Cat priveste situatia dascalilor care se afla in greva generala din 22 mai, Budai a tinut sa faca urmatoarea mentiune: „Este cu totul alta situatie. Dascalii sunt la nivelul de salarizare din grija din 2022. Nu e vorba de a avea sau nu fonduri. Legea salarizarii e jalon in PNRR (…). Intre ziua de azi si momentul in care intra noua lege a salarizarii intra in vigoare nu putem face modificari care sa modifice grila de salarizare. Putem doar face unele modificari tranzitorii”.

Reforma pensiilor speciale, in linie dreapta?

„Exista un calendar etapizat. Am reusit sa avem o discutie constructica cu Comisia Europeana privind ce avem de facut. Amendamentul este gata, probabil ca liderii Coalitiei in acest weekend vor lua o decizie si luni o vom face publica. Un calendar etapizat, asa cum se intampla in sistemul public de pensii. Cred ca luni vom avea decizia finala. Categoric vorbim de aprobarea imediat urmatoare.

Pensiile primarilor nu sunt inca intrate in plata. Au fost discutii si in privinta acestor aspecte. Se vor vedea in discutii urmatoare. La fel si ale parlamentarilor. Aceste legi nu vor fi incluse in PNRR”, a mai spus Marius Budai.

In ce stadiu se afla reforma pensiilor militare?

Privind pensiile militrilor si cum se aplica reformele, ministrul a spus ca si in acest caz vorbimd espre un proces etapizat.

„Trebuie sa avem responsabilitate atunci cand vorbim de un act normativ. Sa nu bulversam sistemele. Cred ca luni se vor vedea si acele calendare”, a explicat Budai.

Sursa: Realitatea de Bucuresti