Miron Mitrea a comentat, duminică seara, în emsiunea „Culisele Puterii”, de la Realitatea PLUS, acuzațiile lansate în spațiul public de Ambasada Rusiei în Africa de Sud, potrivit cărora o companie din România ar fi trimis soldați la Odesa.

„Sunt idioate acele declaratii. Romania a facut parte din alianta cu Germania (…). Face o referire la o chestie care s-a intamplat in trecut. Nu are legatura cu ce este astazi Romania.

In mod cert nu avem soldati (in Ucraina – n.r.). Habar nu am daca o firma privata poate face asa ceva sau nu. Asta nu implica insa Romania. In mod cert nu cu arma in mana. Nu e Romania (intr-o astfel de situatie – n.r.). Statul roman nu a trimis arme si nu va trimite. El vrea sa tina raboiul departe de granitele sale.

Nu cred ca Rusia va ataca vreo tara NATO. Atunci se va termina cu ea din punct de vedere statal. Dar asta nu insemana ca nu va folosi vreodata arme tactice nucleare”, a aratat Mitrea, la Realitatea PLUS.

Au apărut reacții după ce Rusia a acuzat o companie din România că a trimis soldați la Odessa. Generalul în rezervă Virgil Bălăceanu a declarat că momentan România nu a privatizat nici armata și nici războaiele.

Astfel, acuzația făcută de Ambasada Rusiei din Africa de Sud, că România ar fi trimis militari într-o campanie privată este nefondată, a mai spus generalul. Acuzațiile au fost aduse de Ambasada Rusiei în Africa de Sud, într-o postare pe Twitter .

