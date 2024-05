Un scandal fără precedent a fost declanșat de interceptările care aruncă în aer cercurile de putere din jurul lui Florian Coldea. O înregistrare difuzată de Realitatea PLUS, vineri seara, a dezvăluit o discuție explozivă între omul de afaceri Cătălin Hideg și Dan Tocaci de la Romprest, punând sub lumina reflectoarelor activități care pot zgudui întregul establishment al caracatiței Coldea-Dumbravă.

TOCACI: Zi-mi și mie care este scopul și care te-a ajutat? Eu am venit la tine în casă, am vorbit cu nevasta ta, ți-am făcut tot ăla, am tras de tine să te ajut, să îți fac un bine. De ce ai făcut treburile astea să înregistrezi lucrurile astea? Explică-mi și mie.

HIDEG: De unde știi că le-am făcut eu?

TOCACI: Băi, băi. În înregistrare, în înregistrare sunt eu, tu și persoana aia.

HIDEG: De unde știi că le-am făcut eu?

TOCACI: Și cine le-a făcut? Eu? Sau Mitică? Ai făcut un c…. BEEEP. Fii atent! Hai să-ți explic o chestie. Nu vrei să recunoști, e treaba ta.

HIDEG: Dacă nu le-am făcut eu.

TOCACI: Bine, mă. Nu le-ai făcut tu. Atunci înseamnă că o dai în prosteală cu mine și cum să zic, îmi insulți inteligența. Cu alte cuvinte eu am coadă, ăla are coadă, toată lumea are coadă. Da? Nicio problemă!

HIDEG: Coadă la ce?

TOCACI: Au venit alții să ne înregistreze pe noi, da? Tu la ce ai făcut acum, ți-ai făcut singur cel mai mare rău. Deci tu, cu mânuțele tale, cu tot ce ai făcut ți-ai făcut cel mai mare rău. Te-ai p…. BEEEEP pe niște oameni care au vrut să-ți facă un bine. Ai înțeles? Cu toți proștii tăi cu care tu stai de vorbă, cu care îți faci tu toți dobitocii pe care îi ai prin jurul tău numai m…. BEEEEP, numai carditori, care nu le face pielea o cafea, ai înțeles? Asta ai făcut. Da?

HIDEG: Dar de ce insiști cu chestia asta?

TOCACI: Nu știu frate, ce vrei tu să spui?

HIDEG: Tu nu-i vezi pe oamenii ăștia că sunt bolnavi la cap, da?

TOCACI: Bă… oamenii ăștia…

HIDEG: În tot orașul unde m-am dus

TOCACI: Așa…

HIDEG: toată lumea îmi spune

TOCACI: Dar de unde știe toată lumea că ai tu treabă cu oamenii ăștia?

HIDEG: Care, mă, toată lumea?

TOCACI: Tu ai spus mai devreme. Tot orașul vuiește că oamenii ăștia așa. De unde p…. BEEEEP mea știu oamenii ăștia că tu ai treabă cu ei? De unde știu?

HIDEG: Fii atent! Hai să-ți povestesc ceva.

TOCACI: Ce treabă ai tu cu ei? Tu ai treabă cu un avocat?

HIDEG: Am…

TOCACI: Ai treabă cu un avocat? Ai fost la un avocat?

HIDEG: Am un mesaj de la un un om de pe stradă.

TOCACI: Așa…

HIDEG: Care (NEINTELIGIBIL) un prieten de-al meu a stat de vorbă cu Trăilă și cu 3-4 băieți.

TOCACI: Așa

HIDEG: Și au băut. Și au băut în p…. BEEP mea ce au băut. Iar Trăilă le-a zis la ăia, că mă ia capul că nici nu știu ce dracu să mai zic despre, ziceți de mine c… BEEEP. Știi ce a făcut Trăilă, mă?

TOCACI: Zi

HIDEG: Le-a zis ălora la masă și am înregistrarea ăluia să-ți arăt să vezi ce zice de Trăilă. S-a dus la masă și le-a zis așa. L-am prins pe fraierul ală de Hideg, i-am luat 700 de mii de euro, m…. BEEP de prost și încerc să-l ajutăm cu c….BEEP lui de dosar cu niște prostii

TOCACI: Eu nu cred că a zis Trăilă așa ceva. N-a zis. Eu nu cred.

HIDEG: Nu crezi? Da uite e înregistrare.

TOCACI: Unde? Dă-mi-o să o văd.

HIDEG: O să ți-o trimit pe telefonul tău și lui Mitică BEEP să vadă Mitică ce face Trăilă al lui. Și nu mai mâncați BEEP de mine că mă umpleți de spume.

TOCACI: Păi dacă am înregistrarea cu voi, noi trei.

HIDEG: Înregistrarea cu noi 3. Ascultă. De unde știu eu că Mitică nu are în casa lui BEEEEP? De unde știu eu că p… BEEP mea nu ne-a înregistrat el pe telefoanele pe care le-ai pus pe masa aia BEEEEEP în ele, pe aia rotundă când am intrat. De unde să știu ce s-a întâmplat?

TOCACI: Și care este problema lor?

HIDEG: Voi știți că pe mine mă urmăresc ăștia. Cine mă urmărește nu știu.

TOCACI: Încă o dată îți explic. Care este problema? Eu vreau să te ajut, oamenii vor să te ajute. Și de ce să te înregistreze și să dea aia? Care e treaba?

HIDEG: Nu știu ce se întâmplă și de ce. Probabil cineva din sistemul nou care vrea…

TOCACI: Ce sistem nou?

HIDEG: Nu știu mă cine.

TOCACI: Bă, terminați-vă mă cu prostia asta.

HIDEG: Nu-mi spune mie.

TOCACI: A fost, va fi și va rămâne același lucru. Nu mai veni cu…

HIDEG: Ce rămâne?

TOCACI: Sunt aceiași, vor fi și vor rămâne aceiași oameni și sunt și americanii și gata. România face în America. Nu mai bateți câmpii de la televizor gen Gușă, toți m… BEEEP

HIDEG: De la americani a înțeles asta.

TOCACI: Nu are treabă, mă. Tu nu înțelegi că tu nu exiști?

HIDEG: Ce treabă am eu cu America?

TOCACI: Tu nu exiști, mă. Tu o faci pe dizidentul, dar nu ești. Tu nu ești, nu există. Ăștia gen, gen toți ăștia care poate ați luat fonduri, le-ați făcut așa și după ați dat socoteală. E simplă treaba. Nu are nicio treabă, tu nu reprezinți nimic. Cum nu reprezintă nici Oprescu, cum nu reprezintă nimeni. Sunteți niște oameni ați crezut că faceți buricul pământului.

HIDEG: Bine, mă și ne reprezintă Coldea și Dumbravă toată România? Plătesc impozite în viața mea la statul român.

TOCACI: Nu contează, ce treabă e?

HIDEG: Ai văzut ce scria ăla?

TOCACI: Ce treabă ai tu cu ei?

HIDEG: BEEEEP

TOCACI: Te au primit oamenii la ei în casă. Te-au primit oamenii la ei în casă? Ce, mă, au venit ei la tine?

HIDEG: Nu se pune problema.

TOCACI: Au venit ei la tine? Ai alergat tu după el? Bă, ai alergat, stai că mă enervez. M-ai rugat pe mine. M-ai rugat cu cerul și pământul că vrei să ajungi să ne vedem?

HIDEG: Ascultă ce te-am rugat.

TOCACI: Răspunde.

HIDEG: Nu te-am rugat deloc.

TOCACI: Nu m-ai rugat?

HIDEG: Eu te-am rugat.

TOCACI: Cum adică nu m-ai rugat? Cum mă nu m-ai rugat? Îmi dădeai telefoane și mă rugai: n-ai vorbit cu ăla? Acum minți? Vezi că mă minți în față?

HIDEG: Bine, mă. Pe tine te-am rugat într-adevăr să găsim o soluție să rezolvăm că este groasă și știi bine că vor să îmi ia firma. De ce faci astea?

TOCACI: Încă o dată îți spun, ți-am explicat că este o procedură, dacă ai avut avocați dobitoci și proști e treaba ta că ți-ai luat avocați pe bani puțini. Aia o să facă, de aia au ajuns la închisoare toți că ți-ai luat avocați Dan pielea PUNEM BEEP și când a dat judecătorul ăla nu are nicio acoperire să vină să spună: bă, frate, stai că am și eu responsabilitate, păi așa a zis judecătorul. Ce vină are judecătorul, nu ești tu avocatul? N-ai făcut tu cauza? Ți-ai luat avocat. Te-am dus la niște oameni, da? Ai venit, nu m-ai rugat? M-ai rugat și cu japonezul, chinezul BEEEP tu le-ai făcut.