La data de 20 iunie 2023, ora 22.40, polițiștii Biroului de Ordine Publică, din cadrul Poliției Municipiului Vaslui, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Decebal din municipiul Vaslui, au depistat și oprit, în vederea controlului, un autoturism înmatriculat în județul Vaslui, condus de către un tânăr de 18 ani, din comuna Pușcași, județul Vaslui.

Întrucât emana halenă alcoolică, șoferul a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultând o valoare de 0.68 mg/l alcool pur în aerul expirat. Ulterior, a fost condus la o unitate medicală pentru prelevarea de mostre biologice, în vederea stabilirii alcoolemiei.

Procedând la efectuarea de verificări, polițiștii au constatat și că tânărul are dreptul de a conduce vehicule suspendat iar autoturismul cu care a fost depistat ar fi fost luat fără acordul tatălui său, proprietarul de drept.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii din Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui, în vederea stabilirii și probării activității infracționale a tânărului, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ”conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe”,”conducerea unui vehicul fără permis de conducere” și ”furt în scop de folosință”.

Sursa: Realitatea de Vaslui