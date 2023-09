Ies la iveală noi detalii despre procurorul care l-a săltat pe Dumitru Buzatu. Cristina Chiriac este femeia care l-a prins pe baronul de Vaslui cu geanta cu bani în portbagaj. Aceasta este șefa DNA Iași și este vecină cu Dumitu Buzatu într-o comună din Vaslui. De asemenea, ucenicii lui Buzatu au început să plângă după cel care le-a format cariera. Eduard Popica, ginerele lui Emil Savin, cel care l-a dat pe mâna procuraturii spune că a pierdut un tată după flagrantul polițiștilor. Dumitru Buzatu va afla în câteva ore dacă va rămâne în spatele gratiilor pentru 30 de zile.

Procuroarea Cristina Chiriac este și șefa DNA Iași și a participat la operațiunea de flagrant în care a fost prins fostul șef al Consiliului Județean Vaslui. Aceasta provine din județul patronat de Buzatu până săptămâna trecută. Femeia are rădăcini în comuna Zăpodeni, acolo unde familia Buzatu deține mai multe proprietăți și o livadă uriașă.

În anul 2013, Cristina Chiriac a moștenit, alături de mai multe rude, o casă de locuit în suprafață de 70 mp, un teren intravilan de 2.884 mp și unul agricol de 7.116 mp, pe raza comunei Zăpodeni, la circa 15 km de municipiul Vaslui. Dumitru Buzatu și-a făcut fermă la Zăpodeni și a cumpărat mai multe hectare de teren.

Cristina Chiriac a ajuns la DNA Iași, după ce a fost detașată de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui, în august 2015. Anterior, ea a mai lucrat la Parchetul Bârlad și la DIICOT, Serviciul Teritorial Vaslui. La momentul transferului, femeia care l-a arestat pe Dumitru Buzatu avea doar patru ani de experiență ca procuror. În 2018, Cristina Chiriac a candidat prima dată la șefia DNA Iași, însă ea s-a retras ulterior din competiție din cauza unor motive personale. La începutul anului, Chiriac a fost numită provizoriu în fruntea procurorilor anticorupție Iași, iar în luna mai a fost numită definitiv în această poziție.

Cu lacrimi în ochi, ginerele denunțătorului lui Buzatu, Eduard Popica se declară devastat de arestarea „mentorului” său – Dumitru Buzatu.

„Aş vrea să vă relatez de la bun început că Dumitru Buzatu pentru mine este ca un al doilea tată. Sub ochii lui, de 20 de ani, am crescut, m-am dezvoltat şi aş putea spune că am ajuns cine sunt. Este un moment, nu regretabil, sfâşietor pentru mine ca persoană”, a spus acesta.

Prefectul Județului Vaslui l-a suspendat din funcția de președinte al Consiliului Județean pe Dumitru Buzatu, iar conducerea a fost preluată de un vicepreședinte.