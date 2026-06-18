Ciprian Ciucu, audiat la DNA! Edilul va fi pus sub acuzare pentru luare de mită - SURSE

Publicat 18 iun. 2026, 13:51 Actualizat 18 iun. 2026, 14:22 Sursă Realitatea PLUS

Primarul Capitalei Ciprian Ciucu este audiat, joi, la DNA într-un dosar legat de anumite afaceri imobiliare, susțin surse judiciare citate de Realitatea PLUS. Potrivit surselor citate, Ciucu are 4 dosare, printre care și unul legat de o deturnare de fonduri din campanie și ar putea să fie pus sub acuzare.

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