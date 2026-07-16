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Rezultate Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, 16 iulie 2026. Numerele câștigătoare

Loto

Loto

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 16 iul. 2026, 19:12

Loteria Română a organizat joi, 16 iulie 2026, noi trageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Jucătorii au aflat numerele câștigătoare, în timp ce marile reporturi rămân în continuare în joc.

Numerele câștigătoare din 16 iulie 2026:

  • Loto 6/49: 24, 4, 46, 37, 14, 1

  • Noroc: 4 5 5 2 7 4 8

  • Joker: 1, 20, 28, 33, 13 + 6

  • Noroc Plus: 5 0 8 0 0 9

  • Loto 5/40: 4, 26, 16, 34, 27, 37

  • Super Noroc: 5 8 9 7 3 3

La tragerile speciale organizate pe 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

Reporturile puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, reportul este de peste 41,54 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 7,93 milioane de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 3,11 milioane de lei (aproximativ 594.700 de euro).

La Joker, categoria I are un report de peste 1,94 milioane de lei (circa 370.700 de euro). Totodată, la categoria a II-a este în joc un report de peste 400.200 de lei, iar la categoria a III-a reportul depășește 61.200 de lei.

Rezultatele oficiale și eventualele câștiguri la categoriile principale vor fi confirmate de Loteria Română după validarea biletelor participante la extragerea din 16 iulie 2026.

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